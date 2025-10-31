Echeverri non gioca, il City valuta: il prestito al Bayer si interromperà a gennaio?

L’avventura di Claudio Echeverri al Bayer Leverkusen rischia di concludersi molto prima del previsto. Il giovane talento argentino, di proprietà del Manchester City, non sta trovando spazio con le Aspirine e, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, il club inglese starebbe valutando seriamente di interrompere il prestito già a gennaio.

"Il Manchester City sta considerando di richiamare Echeverri se non gioca almeno la metà dei minuti disponibili entro gennaio e di girarlo in prestito a un’altra squadra", si legge. Il malumore del fantasista argentino è ormai evidente: più volte si è mostrato frustrato per la mancanza di fiducia e di continuità. In Argentina sognano un suo ritorno al River Plate, ma dalle parti di Manchester la priorità resta farlo crescere in Europa, possibilmente in un contesto dove possa accumulare minuti e responsabilità.

"El Diablito", dopo un periodo iniziale di adattamento al City e buone prestazioni nel Mondiale per Club, era stato ceduto in estate al Leverkusen per maturare esperienza in Bundesliga. Tuttavia, il piano non sta funzionando come previsto: poche presenze, minuti limitati e un ruolo marginale. A questo punto, non è escluso che il Manchester City interrompa il prestito già nel mercato invernale per trovargli una nuova destinazione in cui possa finalmente esprimere tutto il suo talento.