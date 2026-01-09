Il Brasile riaccoglie Gerson: va al Cruzeiro, è il più costoso di sempre in Sudamerica

Colpo storico per il calcio brasiliano: Gerson è ormai un nuovo giocatore del Cruzeiro per la stagione 2026. Il centrocampista di 28 anni, reduce dall’esperienza semestrale allo Zenit San Pietroburgo, ha firmato un contratto quadriennale con il club celeste, diventando la trattativa più costosa mai realizzata da un club sudamericano. Il costo complessivo dell’operazione si aggira sui 30 milioni di euro (circa 188 milioni di real brasiliani), di cui 27 milioni fissi e 3 legati a bonus, superando gli investimenti precedenti per Vitor Roque e Samuel Lino.

Il percorso verso l’accordo non è stato semplice. Lo Zenit, inizialmente irremovibile e intenzionato a chiedere 40 milioni, ha dovuto cedere dopo settimane di trattative serrate con il Cruzeiro, che aveva presentato un’offerta iniziale di 12 milioni più l’inclusione del difensore Jonathan Jesus. Alla fine, però, le parti hanno trovato un’intesa, aprendo la strada a quello che molti in Brasile definiscono un momento storico.

Gerson porta con sé una carriera ricca di esperienza internazionale: dopo i successi al Flamengo - dove ha collezionato 253 presenze, 19 gol e 34 assist - ha vestito le maglie di Roma, Fiorentina, Olympique Marsiglia e Zenit. La sua versatilità e qualità tecnica lo rendono un rinforzo chiave per il Cruzeiro, che punta a lasciare il segno nella stagione che sta per cominciare. Il centrocampista arriverà a Belo Horizonte per svolgere le visite mediche e firmare ufficialmente il contratto. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle: l’arrivo di Gerson non solo rafforza la squadra, ma segna anche l’inizio di una nuova era per il Cruzeiro, pronto a contendere i grandi trofei nazionali e continentali nel 2026.