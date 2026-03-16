Newcastle, Woltemade è sparito: lui pensa ancora al Bayern, cosa prevede il suo futuro

E pensare che nell'avvio della sua prima stagione in Premier League aveva lasciato tutti a bocca aperta. Un impatto incredibile quello avuto da Nick Woltemade, sogno proibito del Bayern Monaco la scorsa estate finché è piombato il Newcastle e si è assicurato il suo ingaggio per 75 milioni di euro. Con 7 gol tra tutte le competizioni nell'arco di settembre e ottobre, poi il bomber tedesco classe 2002 ha subito una flessione pesante e ora il futuro va chiarito.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, i dirigenti del Newcastle continuano a puntare sul 24enne, al netto dell'ultima rete che ormai risale al 14 febbraio contro l'Aston Villa in FA Cup. Internamente, stando a quanto riportato, il club starebbe lavorando per correggere alcuni punti deboli del gioco di Woltemade che nel calcio inglese sta cominciando a palesare qualche difficoltà di troppo in area di rigore. Ma una cosa è certa: l'ipotesi di una cessione in estate è già stata scartata.

Le statistiche, prese complessivamente, non sono entusiasmanti: 43 presenze ufficiali con il Newcastle, 10 gol e 4 assist. Per la cifra sborsata per prelevarlo dallo Stoccarda ci si aspettava di più dalle parti di St. James' Park, mentre c'è chi ha cavalcato l'onda negativa del calciatore e poi sono fioccate indiscrezioni riguardo una possibile svendita di Woltemade per 45 milioni di euro circa tra pochi mesi.

Stando a quanto riferito in Germania dalla BILD, il Bayern sarebbe sempre nei pensieri del centravanti tedesco per un possibile impegno futuro, ma al momento non ci sarebbe alcuna pista concreta che porti ai bavaresi. Ma quell'accordo trovato e mai concretizzato tra le parti non l'ha dimenticato. L'affare saltò solamente per mancata intesa tra Newcastle e Stoccarda circa il prezzo del trasferimento.