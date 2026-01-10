Ufficiale Già finita l'avventura russa di Gerson: l'ex Roma saluta lo Zenit dopo 6 mesi e va al Cruzeiro

È già finita l’avventura russa per Gerson. Il calciatore brasiliano, che in Italia ha vestito le maglie della Roma e della Fiorentina, dopo essere stato acquistato appena 6 mesi fa dallo Zenit San Pietroburgo per 25 milioni, ha già deciso di tornare in Brasile. È infatti ufficiale il suo approdo al Cruzeiro, che per portarlo a Belo Horizonte ha sborsato 27 milioni di euro.

Questa la nota del club

“Gerson è ora un giocatore del Cruzeiro! In una trattativa storica, il Cruzeiro ha raggiunto questa settimana un accordo con lo Zenit, squadra russa, e ha finalizzato l'ingaggio del centrocampista con un contratto a tempo indeterminato fino a dicembre 2030.

Venerdì scorso, Gerson è arrivato a Belo Horizonte intorno alle 11:30. Il centrocampista è stato accolto dalla dirigenza all'aeroporto di Pampulha e si è recato direttamente al Toca da Raposa 2, dove ha avuto il suo primo contatto con i tifosi del Cruzeiro, radunati all'ingresso del centro di allenamento.

Nel pomeriggio, Gerson si è sottoposto a visite mediche presso il dipartimento sanitario di Toca e poi si è recato all'ospedale Orizonti, dove è stato sottoposto a tutti gli esami medici necessari.

Sabato mattina sono stati definiti i dettagli burocratici, oltre alle consuete valutazioni fisiche con il team tecnico del Cruzeiro. La prossima settimana, l'atleta sarà presentato alla stampa e inizierà a lavorare in vista della stagione 2026”.