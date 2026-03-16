Tottenham, retroscena: Tudor in bilico e informato dei sondaggi con altri otto allenatori

Il pareggio di Anfield contro il Liverpool potrebbe non essere sufficiente a Igor Tudor per restare in sella alla panchina del Tottenham. Infatti, secondo quanto rivelato da TalkSport, il club di Premier League starebbe sondando fino a 8 allenatori per sostituire l'ex allenatore della Juventus. E come se non fosse sufficiente, il croato di 47 anni sarebbe anche stato informato di questi sviluppi ancor prima di scendere in campo per la partita di campionato ieri.

Nonostante ad Anfield la squadra abbia offerto la migliore prestazione della gestione Tudor, con un gol al novantesimo di Richarlison, resta da vedere se questo basterà a salvargli il posto fino al termine della stagione. Secondo il media inglese, una decisione definitiva sarebbe potuta arrivare in tempi brevissimi se il Tottenham avesse perso contro i Reds. Ma quali sarebbero i nomi dei possibili sostituti in tempo zero? Per la successione sarebbero stati valutati i profili di Sean Dyche, Robbie Keane, Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino e Ryan Mason.

Dunque non stupisce assistere al nervosismo di Tudor di fronte alle domande sul suo futuro al Tottenham: "Tutti gli allenatori dicono le stesse cose, ma voi insistete sempre sul fatto che il tecnico debba rispondere a qualcosa solo perché è obbligato a presentarsi a questa conferenza stampa. Altrimenti se ne starebbe volentieri a casa, ma voi insistete quasi sempre con le stesse domande!". E ancora: "Cosa dovrei rispondere? Se 'garantisco speranza'? Ma che tipo di domanda è? Cosa dovrei dirti adesso? Dico quello che dico ai miei giocatori, ovviamente. Abbiamo finito o no? Okay, grazie", la conclusione.