Real Madrid, recuperato Mbappé: ci sarà col City in Champions. Sorpresa Bellingham

Kylian Mbappé e Jude Bellingham sono ufficialmente convocati dal Real Madrid per la trasferta di Manchester. Una notizia straordinaria per Alvaro Arbeloa, che aspettava con impazienza di riavere due pezzi da novanta per la sua squadra, e quale miglior occasione agli ottavi di finale di ritorno di Champions League. KM10 ha saltato le ultime 5 partite per un guaio al ginocchio e - secondo quanto riportato da MARCA - l'intenzione è di procedere con cautela, passo dopo passo e senza forzare i tempi di inserimento.

Dunque, come già anticipato, Mbappé non dovrebbe partire titolare ad Etihad. Sorprende invece il recupero di Bellingham, che non sembra avere molti minuti nelle gambe. Non solo, perché anche Álvaro Carreras torna a disposizione, riportando maggiore copertura sull'out mancino. Poi spazio a talenti della Fabrica, la cantera dei blancos. Ci saranno Fran Gonzalez, Diego Aguado, Mario Rivas, Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Angel e Palacios. Assenti per infortunio invece Militao, Asencio, Mendy, Rodrygo e Ceballos.