Lille, Giroud in scadenza: "Presto un confronto. Non c'è opzione di rinnovo nel contratto"

Un anno negli Stati Uniti e in MLS è bastato a Olivier Giroud, quando ormai sembrava avesse firmato con LAFC per avviarsi verso il termine della carriera, chiusa l'avventura memorabile al Milan. Con tanto di Scudetto vinto nel 2021/22. E invece a 39 anni ha voluto cogliere l'opportunità di fare ritorno in Europa, nel calcio che conta, per firmare con il Lille e sperare in un'ultima grande pagina della sua storia da calciatore. Intanto la sua permanenza nel club francese non sta andando poi male, con 9 gol e 1 assist in 36 partite.

Ma quale futuro attende l'ex attaccante rossonero la prossima stagione? Ne ha parlato lo stesso Giroud ad 'After Foot' su RMC, dopo la vittoria del Lille a Rennes (2-1) nel posticipo della 26ª giornata di Ligue 1. Tutto perché, come noto, il francese andrà in scadenza tra poco più di tre mesi (30 giugno): "Per ora... il confronto con il club avverrà presto", ha garantito. "Al momento ci concentriamo sugli impegni in campo".

"È un po' il motivo per cui sono tornato in Francia, a casa mia. È ciò che ha pesato sulla bilancia: un ritorno in patria, per di più in un grande club come il Lille. Sono stato accolto divinamente. E ovunque vada negli stadi francesi, è solo un piacere incontrare persone che si ricordano di te e di ciò che hai realizzato con la nazionale". Insomma, mai scelta migliore la scorsa estate: "Tredici anni dopo, scalda il cuore quando la gente ti applaude", la confessione commossa di Giroud.

E questo affetto gli dà nuove motivazioni: "Certo che fa venire voglia di continuare! Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne. Ora bisogna vedere se il fisico regge. Vedremo", ha ricordato l'ex Milan. "Non c'è nulla di definitivo. Occorre che tutte le condizioni coincidano, che tutti siano fiduciosi e che il club abbia delle necessità. Non ho opzioni automatiche nel contratto". Quest'ultimo passaggio è di fondamentale importanza, perché svela l'assenza di una clausola di rinnovo nell'accordo firmato a luglio con il club francese.