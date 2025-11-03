Il Lione pareggia in 10 a Brest, Roy ironico: "Tolisso a terra per 10', spero che stia bene"

L'undicesima giornata di Ligue 1 si è chiusa con un pareggio. In trasferta a Brest, l’Olympique Lione ha ottenuto uno 0-0 privo di emozioni, ma che rappresenta comunque un risultato positivo per la squadra di Paulo Fonseca: i rossoblù, infatti, sono rimasti in dieci uomini già all’8' minuto per l’espulsione di Hans Hateboer, schierato per la prima volta da titolare.

Il portiere Dominik Grief ha commentato soddisfatto ai microfoni di Ligue 1+: "Siamo stati solidi per 90 minuti, ci sono diversi aspetti positivi. Giocare in inferiorità numerica e portare a casa un punto è un buon risultato". Dello stesso parere Rachid Ghezzal, che ha ammesso che l’obiettivo era quello di "non perdere".

Ben diversa, invece, la reazione in casa Brest. La squadra di Eric Roy non vince da settembre e ha collezionato il quinto match consecutivo senza successi, aggravando la propria crisi. Al termine della gara, l’allenatore non ha nascosto la sua irritazione, accusando apertamente lo staff e i giocatori del Lione di comportamento antisportivo: "Maciel (il secondo di Fonseca, ancora squalificato, ndr) faceva lo stesso quando era vice a Lilla: buttava palloni in campo per fermare il gioco", ha denunciato. Roy ha poi criticato duramente Corentin Tolisso, accusandolo di aver perso tempo in continuazione: "Spero stia bene, perché è rimasto a terra dieci minuti. Le grandi squadre sanno anche questo: rallentare il gioco con esperienza. A noi manca un po’ di malizia".