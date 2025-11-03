Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Lione pareggia in 10 a Brest, Roy ironico: "Tolisso a terra per 10', spero che stia bene"

Il Lione pareggia in 10 a Brest, Roy ironico: "Tolisso a terra per 10', spero che stia bene"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:56Calcio estero
Michele Pavese

L'undicesima giornata di Ligue 1 si è chiusa con un pareggio. In trasferta a Brest, l’Olympique Lione ha ottenuto uno 0-0 privo di emozioni, ma che rappresenta comunque un risultato positivo per la squadra di Paulo Fonseca: i rossoblù, infatti, sono rimasti in dieci uomini già all’8' minuto per l’espulsione di Hans Hateboer, schierato per la prima volta da titolare.

Il portiere Dominik Grief ha commentato soddisfatto ai microfoni di Ligue 1+: "Siamo stati solidi per 90 minuti, ci sono diversi aspetti positivi. Giocare in inferiorità numerica e portare a casa un punto è un buon risultato". Dello stesso parere Rachid Ghezzal, che ha ammesso che l’obiettivo era quello di "non perdere".

Ben diversa, invece, la reazione in casa Brest. La squadra di Eric Roy non vince da settembre e ha collezionato il quinto match consecutivo senza successi, aggravando la propria crisi. Al termine della gara, l’allenatore non ha nascosto la sua irritazione, accusando apertamente lo staff e i giocatori del Lione di comportamento antisportivo: "Maciel (il secondo di Fonseca, ancora squalificato, ndr) faceva lo stesso quando era vice a Lilla: buttava palloni in campo per fermare il gioco", ha denunciato. Roy ha poi criticato duramente Corentin Tolisso, accusandolo di aver perso tempo in continuazione: "Spero stia bene, perché è rimasto a terra dieci minuti. Le grandi squadre sanno anche questo: rallentare il gioco con esperienza. A noi manca un po’ di malizia".

Articoli correlati
Rosso ad Hateboer, il Lione di Fonseca frena ancora: 0-0 con il Brest e niente 2°... Rosso ad Hateboer, il Lione di Fonseca frena ancora: 0-0 con il Brest e niente 2° posto
Strasburgo e Lione chiamate a rispondere a PSG e Marsiglia: il programma della Ligue... Strasburgo e Lione chiamate a rispondere a PSG e Marsiglia: il programma della Ligue 1
Lione, Fonseca suona la sveglia: "Il problema è mentale, non tattico. Serve concentrazione"... Lione, Fonseca suona la sveglia: "Il problema è mentale, non tattico. Serve concentrazione"
Altre notizie Calcio estero
Yamal torna a segnare, la stampa spagnola: "Non riesce ancora a incidere per davvero"... Yamal torna a segnare, la stampa spagnola: "Non riesce ancora a incidere per davvero"
Bufera su Dönnum: accusato di gesto razzista, rischia fino a dieci giornate di squalifica... Bufera su Dönnum: accusato di gesto razzista, rischia fino a dieci giornate di squalifica
Crollo del River: 4 sconfitte consecutive al Monumental per la prima volta nella... Crollo del River: 4 sconfitte consecutive al Monumental per la prima volta nella storia
Bayern Monaco è una potenza anche fuori dal campo: bilancio record da 978 milioni... Bayern Monaco è una potenza anche fuori dal campo: bilancio record da 978 milioni di euro
Il Bournemouth si gode un altro terzino scaricato dal Milan: Jimenez star in Premier... Il Bournemouth si gode un altro terzino scaricato dal Milan: Jimenez star in Premier
Da Evreux al grande sogno: Dembele-Upamecano, l’amicizia che illumina il PSG-Bayern... Da Evreux al grande sogno: Dembele-Upamecano, l’amicizia che illumina il PSG-Bayern
Il Lione pareggia in 10 a Brest, Roy ironico: "Tolisso a terra per 10', spero che... Il Lione pareggia in 10 a Brest, Roy ironico: "Tolisso a terra per 10', spero che stia bene"
Tolosa, Donnum si difende: "Sentivo un cattivo odore, cosa dovevo fare? Non è razzismo"... Tolosa, Donnum si difende: "Sentivo un cattivo odore, cosa dovevo fare? Non è razzismo"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
3 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
4 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine top news n.1 Fiorentina, proposto un anno di stipendio come buonuscita a Pioli. No del tecnico, si tratta
Immagine top news n.2 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine top news n.3 Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds
Immagine top news n.4 Campo e panchina: il Genoa gioca su due fronti. Ora il Sassuolo è la priorità, vietato sbagliare
Immagine top news n.5 "Quando parte Leao, devo partire anche io". Ecco come Allegri sfrutta il fattore Pavlovic
Immagine top news n.6 Milanesi indigeste per Gasperini: due sconfitte in Serie A per la Roma, con Inter e Milan
Immagine top news n.7 Nella sera del ricordo di Galeone, Allegri batte Gasperini di corto muso: Milan-Roma 1-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Spalletti non torni indietro sulle parole sullo scudetto. I giochi sono apertissimi”
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "Il Vicenza ha messo la quinta, Ravenna sorpresa. Girone C, un inferno"
Immagine news Serie C n.3 Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Conte: "Mettiamo nel cassetto il campionato. Battere l'Eintracht per rimettersi in carreggiata"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Politano in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Immagine news Serie A n.4 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Politano: "Vogliamo cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"
Immagine news Serie A n.6 Quanti vale Santi Castro? Ha tutto per diventare la nuova cessione record del Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori giocatori dopo l'11ª giornata: Ghedjemis guida. Tiritiello al 2° posto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Top11 dell'11ª giornata: Ghedjemis elegante. Azzi imprendibile a sinistra
Immagine news Serie B n.3 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Vignali: "La voglia è quella di ricreare il fortino del 'Picco'. Ci proveremo da venerdì"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Rinaudo conferma Possanzini: "Convinto che sia la strada giusta su cui continuare"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Berti del Cesena tira le fila. Dietro il delirio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, è attesa per il sostituto di Pazienza. Il club si prende altre ore di riflessione
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "Il Vicenza ha messo la quinta, Ravenna sorpresa. Girone C, un inferno"
Immagine news Serie C n.3 Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"
Immagine news Serie C n.4 Si chiude l'avventura di Maiuri all'Audace Cerignola: è atteso il comunicato dell'esonero
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta: esodo da brividi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…