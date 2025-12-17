Ufficiale Il Wolfsburg acquista un difensore brasiliano: dal Flamengo arriva Cleiton Santana

Il Wolfsburg inaugura il mercato invernale con il primo colpo ufficiale: Cleiton Santana dos Santos, noto semplicemente come Cleiton, lascia il Flamengo a scadenza di contratto. Il difensore brasiliano, 22 anni e 1,94 m di altezza, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, diventando così un rinforzo a lungo termine per la retroguardia dei Lupi.

Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, Cleiton ha esordito tra i professionisti nel gennaio 2022 e ha totalizzato sette presenze in Serie A brasiliana. Il Wolfsburg rappresenta la sua prima esperienza fuori dal Brasile, un salto importante per la sua carriera e l’occasione per misurarsi ai massimi livelli del calcio europeo. Peter Christiansen, direttore sportivo del club tedesco, ha evidenziato le qualità del nuovo acquisto: "Cleiton combina presenza fisica e intelligenza tattica. È un difensore centrale mancino moderno, con grande potenziale di crescita. La sua firma è anche il frutto dell’eccellente lavoro del nostro scouting. Siamo convinti che potrà adattarsi gradualmente al ritmo della Bundesliga e diventare un elemento chiave della nostra difesa".

Dal canto suo, il giocatore ha espresso entusiasmo per la nuova sfida: "Il trasferimento a Wolfsburg rappresenta un grande passo nella mia carriera. La Bundesliga è tra i campionati più competitivi al mondo e voglio migliorarmi ogni giorno. Sono molto grato per la fiducia del club e non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia dei Wölfe".