Lione, domani la sfida in Europa League contro i Go Ahead Eagles: Fonseca perde due pedine

Alla vigilia della sfida di Europa League contro i Go Ahead Eagles, in programma domani sera, il tecnico dell’Olympique Lione, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa tracciando le prime linee di quella che sarà una partita tutt’altro che semplice. "Una squadra che batte l’Aston Villa è di qualità” ha dichiarato il tecnico portoghese, che poi ha aggiunto: "Hanno sei punti. Hanno battuto due squadre forti, in particolare l'Aston Villa. Ho visto le loro partite: sono una squadra con qualità in attacco e molto compatta in difesa. Ecco perché penso che domani sarà una partita difficile qui".

Fonseca non avrà inoltre a disposizione due elementi importanti della rosa: "Orel Mangala e Tanner Tessmann non saranno disponibili per la partita di domani".

Infine, il tecnico ha fatto un bilancio di questo inizio di stagione: "A volte ho l'impressione che quando si parla del Lione si parli di una squadra in fondo alla classifica. Non è così. È vero che avremmo potuto fare più punti, ma siamo in una posizione che pochi immaginavano all'inizio della stagione. Abbiamo avuto l'opportunità di fare meglio, ma siamo ancora in una buona posizione. Se guardiamo indietro alle prime giornate, possiamo dire che ora siamo in una posizione positiva. In Europa League, siamo in testa nonostante le numerose difficoltà e una rosa ridotta. Non abbiamo molte opzioni e abbiamo ancora molte partite da giocare. Penso che siamo ben piazzati sia in campionato che nelle competizioni europee. Vogliamo continuare così. Sappiamo che ci sono molte cose da migliorare, ma stiamo andando nella giusta direzione".