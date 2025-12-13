La DNCG allenta la presa, il Lione potrà muoversi a gennaio. Fonseca: "Segnale positivo"

L’Olympique Lione si prepara ad affrontare il Le Havre nell’ultimo match di Ligue 1 dell’anno solare con un mix di speranze e preoccupazioni. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Go Ahead Eagles in Europa League, che ha consolidato la leadership del club nella competizione continentale, les Gones si trovano a dover gestire una rosa decimata da infortuni e squalifiche. Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Ainsley Maitland-Niles, squalificato, mentre Orel Mangala, Malick Fofana, Ernest Nuamah e Tanner Tessmann restano ai box per problemi fisici, riducendo drasticamente le alternative a disposizione.

Il tecnico portoghese ha sottolineato la necessità di rinforzare la squadra durante il mercato invernale, puntando soprattutto a un nuovo attaccante. Al momento, le opzioni offensive sono limitate a Martin Satriano e Pavel Sulc, ma l’OL cerca soluzioni concrete per dare più profondità all’organico. Tra i nomi sul taccuino c’è quello del giovane brasiliano Endrick, attualmente in difficoltà al Real Madrid, per un possibile prestito fino a fine stagione. Tuttavia, le incertezze legate alla situazione dei Blancos e al futuro di Xabi Alonso potrebbero complicare l’operazione.

A dare fiducia a Fonseca e alla dirigenza è arrivata la decisione della DNCG, che ha allentato le misure di controllo sul club dopo le difficoltà finanziarie estive. L’OL non solo evita nuove sanzioni, ma ottiene maggiore libertà per operare sul mercato. "È un segnale positivo - ha commentato Fonseca - perché dimostra che il club sta lavorando bene per superare le difficoltà". L’attenzione è ora rivolta al recupero degli infortunati e all’arrivo di rinforzi mirati, con priorità su un attaccante e un difensore, per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore competitività.