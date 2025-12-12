Lione, Fonseca contro la Ligue 1: "Come possiamo giocare giovedì alle 21 e domenica alle 15"

Al termine della sfida contro il Go Ahead Eagles, il tecnico del Lione Paulo Fonseca ha commentato: "Sono molto soddisfatto. Penso che abbiamo giocato una buona partita, con alcuni buoni momenti offensivi. Credo che avremmo potuto segnare di più, ma la squadra ha giocato molto bene e ha difeso molto bene. Siamo stati equilibrati e aggressivi; è una bella vittoria. La squadra è stata molto equilibrata per tutta la partita. Era importante reagire dopo il pareggio. Abbiamo dominato completamente la partita. Dopo il secondo gol, avremmo potuto segnare di più nel secondo tempo.

La squadra ha avuto la forza mentale per reagire. Abbiamo fatto le cose bene fino al fischio finale, ma abbiamo difeso bene. Il Go Ahead non ha avuto molte occasioni: hanno avuto qualche tiro, ma la nostra squadra è stata solida in difesa. Siamo contenti, ma penso che i nostri punti attuali non siano sufficienti per finire tra le prime otto; ne servono di più. Abbiamo 15 punti, il che è positivo, ma ne servono di più.

Ora dobbiamo riposare: la prossima partita sarà importante per noi. I giocatori sono un po' stanchi e domenica giochiamo alle 15:00. Non capisco come possiamo giocare stasera alle 21 e poi di nuovo domenica alle 15. Ora dobbiamo riposare e prepararci per la partita contro il Le Havre. Dobbiamo rimettere in forma i giocatori".