Manchester City in pole per Semenyo: pronti i 65 milioni, Liverpool e Spurs inseguono

Il Manchester City avrebbe preso il comando nella corsa ad Antoine Semenyo, esterno offensivo del Bournemouth, ed è pronto ad attivare la clausola rescissoria da 65 milioni di sterline presente nel contratto del nazionale ghanese. A riferirlo è TEAMtalk, che parla di una forte accelerazione dei Citizens in vista della finestra di mercato di gennaio.

Il classe 1999 è stato uno dei protagonisti assoluti di questa stagione di Premier League, attirando l’attenzione di diversi top club inglesi grazie a un mix di potenza fisica, velocità e concretezza negli ultimi trenta metri. Le sue prestazioni lo hanno messo nel mirino non solo del City, ma anche di Liverpool e Tottenham, tutte pronte a muoversi nelle prossime settimane.

Secondo fonti vicine al club, Pep Guardiola apprezza in modo particolare la versatilità di Semenyo, capace di agire su entrambe le fasce o come attaccante centrale, oltre all’intensità senza palla che lo renderebbe utile anche come arma a gara in corso. Il City sarebbe pronto a presentare un’offerta formale già nella prima settimana di gennaio, forte di una disponibilità economica che rende sostenibile il pagamento della clausola.

Il Liverpool continua a monitorare con attenzione la situazione, soprattutto alla luce delle incertezze legate al futuro di Mohamed Salah e delle possibili sirene provenienti dalla Saudi Pro League. Anche il Tottenham, con Thomas Frank, vuole inserirsi, valutando un rinforzo offensivo diretto per la corsa alla Champions.

Finora Semenyo ha messo a referto sei gol e tre assist in tutte le competizioni, risultando tra i migliori della Premier per dribbling riusciti e progressioni palla al piede. Il Bournemouth non ha necessità di vendere, ma l’attivazione della clausola potrebbe cambiare lo scenario.