Il Manchester City valuta un colpo da 75 milioni: Semenyo obiettivo per l'attacco

Il Manchester City punta a rinforzare il reparto offensivo già a gennaio per restare in scia dell’Arsenal in vetta alla Premier League. I Citizens, attualmente a cinque punti dai Gunners, dovranno fare a meno fino al termine del 2025 di Omar Marmoush, out per quasi cinque settimane a causa della Coppa d’Africa. A questo si aggiungono Jérémy Doku, rientrato solo da poco a pieno ritmo, e le prestazioni deludenti di Savinho e Oscar Bobb, che non stanno incidendo come sperato.

Secondo il Times, il club inglese sta valutando seriamente l’acquisto di Antoine Semenyo, la rivelazione del Bournemouth. L’attaccante ghanese, 25 anni, è già a quota sei gol e tre assist in 12 partite, quinto miglior marcatore della Premier League. La sua versatilità - capace di giocare su entrambe le fasce e talvolta da centravanti - lo rende il profilo ideale per Pep Guardiola, che cerca di ridurre la dipendenza dall’infallibile Erling Haaland e dare più respiro a Phil Foden e Bernardo Silva, spesso schierati sulle ali pur essendo giocatori più centrali.

Anche il Liverpool aveva monitorato Semenyo ma, dopo una sessione estiva da oltre 400 milioni di sterline, i Reds non sembrano intenzionati a muoversi sul mercato invernale. Per il City, invece, il momento è perfetto: la clausola rescissoria dell’ala, pari a 74 milioni di euro, entrerà in vigore a gennaio e l’assenza del Ghana dalla Coppa d’Africa facilita la trattativa.