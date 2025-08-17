Ufficiale Newcastle, è fatta per Ramsey dall’Aston Villa. Affare da più di 40 milioni di sterline

Tramite i propri canali ufficiali il Newcastle ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Jacob Ramsey dall’Aston Villa per più di 40 milioni di sterline. Di seguito il comunicato bianconero:

JACOB RAMSEY HA FIRMATO PER IL NEWCASTLE

Il 24enne è il quarto acquisto estivo dei Magpies in prima squadra, dopo aver firmato un contratto a lungo termine con la squadra del St. James' Park.

Jacob ha fatto carriera nel vivaio del Villa Park e ha collezionato 167 presenze in tutte le competizioni, segnando 17 gol a seguito del suo debutto in prima squadra nel 2019. Dieci di queste presenze sono arrivate in UEFA Champions League la scorsa stagione.

Il centrocampista ha anche rappresentato l'Inghilterra in tutte le categorie giovanili e ha fatto parte della squadra vincitrice del Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2023 insieme al nuovo compagno di squadra Anthony Gordon.

Jacob indosserà la maglia numero 41 per il Newcastle United in questa stagione.

Dopo aver firmato per il club, Jacob ha dichiarato: "Sono felicissimo di essere qui. Sono stati due o tre giorni frenetici, ma sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare.

"Per me è un grande passo avanti, ma non appena ho saputo che il mister era interessato e gli piacevo davvero non ci ho messo molto a decidere. La sua esperienza nello sviluppo di giocatori, soprattutto di quelli che sono diventati giocatori internazionali qui, parla da sola”.