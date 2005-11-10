Osasuna, inizio horror nella Liga: salta Ramis, al suo posto Jagoba Arrasate torna a casa

Ribaltone sulla panchina dell'Osasuna, che cambia di nuovo allenatore. Jagoba Arrasate torna alla guida della formazione navarra e firma un contratto fino al 2029. Fatale per l'ormai ex tecnico Luis Miguel Ramis - arrivato quest'estate dal Burgos - la striscia di 5 partite senza vittoria, di cui 4 sconfitte e un pareggio, ma soprattutto la brutta figura commessa ieri nel 5-2 incassato contro il Betis Siviglia.

Nuovo ciclo

Il secondo allenatore con più presenze nella storia dell'Osasuna (256 partite) torna in quella che è stata la sua casa per iniziare una nuova tappa di carriera. Dopo una stagione in cui la squadra ha conquistato la salvezza nella Liga soltanto all'ultima giornata, il club spagnolo aveva deciso di scommettere su Luis Miguel Ramis, ma la stagione è andata piuttosto male.

Problemi da risolvere

La stagione non è iniziata bene per l'Osasuna: non vince dal 31 agosto, quando si è imposto sul Getafe. Da allora, i rojillos hanno conquistato soltanto un punto in cinque partite e occupano la 16ª posizione in classifica del massimo campionato spagnolo, con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Oltre all'imbarcata di ieri contro il Betis, anche con Alaves (2-5) e Atletico Madrid (0-4) sono arrivate delle batoste.