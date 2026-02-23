Ufficiale Il Maiorca non ci sta: esonerato il tecnico Arrasate, negativo il girone di ritorno in Liga

Jagoba Arrasate, dopo 63 partite ufficiali con il Real Maiorca nella Liga e dopo un inizio idilliaco, ha messo la parola fine alla sua avventura nel club. Sebbene avesse ancora a disposizione il resto di questa stagione e un altro anno di contratto, il tecnico di Berriatua ha conquistato 30 punti nel girone d'andata mentre al ritorno, a seguito della Supercoppa in Arabia, che la squadra ha iniziato a crollare e sono sorti i primi dubbi: turbolenze che non si sono mai placate e che hanno portato alla conclusione del rapporto tra la società e l'allenatore.

Decisione, quella dell'esonero, che è maturata nelle ultime ore e che ha cambiato drasticamente il destino dell'allenatore e del Real Maiorca, ponendo fine al legame tra le due parti. Il bilancio è di 19 vittorie, 15 pareggi e 29 sconfitte in poco più di un anno e mezzo sull'isola. Numeri che, al netto del buon avvio di campionato, hanno finito per incrinare la fiducia nel tecnico.

Il comunicato

"Il Maiorca dichiara conclusa la tappa di Jagoba Arrasate come allenatore della prima squadra.

La decisione, adottata dopo un'analisi della situazione sportiva, risponde alla volontà del club di aprire una nuova fase con l'obiettivo di invertire l'attuale dinamica e affrontare con le massime garanzie le sfide che restano in questa stagione. Il Maiorca desidera ringraziare pubblicamente il lavoro, la professionalità e la dedizione mostrate da Jagoba Arrasate e da tutto il suo staff tecnico durante il periodo alla guida della squadra. Il suo impegno quotidiano e il suo comportamento esemplare sono stati sempre all'altezza di ciò che questa società rappresenta. Il club gli augura la migliore fortuna, sia a livello personale che professionale, per i suoi prossimi progetti".