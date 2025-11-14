Ronaldo espulso col Portogallo alla 226ª partita. Nella storia un rosso anche con la Juve

Incredibile, ma vero, il cartellino rosso di Cristiano Ronaldo rimediato contro l'Irlanda è il primo ricevuto nella sua carriera con la seleçao portoghese. Tutto questo alla sua 226ª partita. Di fatto un esempio di fair play per il giocatore più presente non solo del Portogallo ma tra tutti i giocatori che rappresentano la propria nazionale.

In questo 2025 e prima della notte di Dublino, Ronaldo non aveva ricevuto alcun cartellino nel corso delle partite col Portogallo, ben 9, dove si è distinto segnando 8 reti. L'ultima sanzione risaliva al 15 novembre 2024 nella partita di UEFA Nations League contro la Polonia, vinta per 5-1 e dove aveva segnato anche due reti e servito un assist.

Complessivamente Cristiano Ronaldo ha rimediato 32 cartellini gialli col Portogallo. Estendendo il discorso a tutte le selezioni, c'è un'espulsione per somma di ammonizioni rimediata con l'Under 17, in una partita degli Europei di categoria contro la Francia, datata 28 aprile 2002. Dara O'Shea, il giocatore dell'Irlanda che ieri sera ha ricevuto la gomitata, all'epoca aveva appena 3 anni...

Il fuoriclasse portoghese, guardando invece alla sua carriera nei rispettivi club è stato espulso 8 volte, l'ultima delle quali con la maglia dell'Al Nassr, l'8 aprile 2024 nella Supercoppa saudita contro l'Al-Hilal. Un cartellino rosso anche nella sua esperienza italiana alla Juventus, all'esordio in Champions League contro il Valencia e dopo soli 29 minuti di gioco per un colpo proibito all'ex interista Murillo. Uscirà il campo tra le lacrime. Fortuna della Vecchia Signora, una doppietta di Miralem Pjanic le permetterà di espugnare ugualmente il "Mestalla".