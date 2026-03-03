L'influenza decima il Newcastle. Howe: "Abbiamo un virus", anche Woltemade va ko

Momento difficile dal punto di vista delle disponibilità per il Newcastle. Come confermato dal tecnico Eddie Howe alla vigilia del turno infrasettimanale contro il Manchester United, un’epidemia influenzale sta colpendo duramente i Magpies: "È evidente che c'è un virus nella squadra", ha dichiarato l'allenatore. L'ultimo a fermarsi è stato Nick Woltemade, l'attaccante tedesco prelevato in estate per 80 milioni di euro come erede di Isak: "Si è ammalato", ha confermato Howe, aggiungendo che il giocatore non si allena da sabato ma che gli verrà data "ogni possibilità per domani".

La situazione era già apparsa critica durante la sfida dello scorso weekend contro l’Everton, persa in casa per 2-3, quando il centrocampista Jacob Ramsey era stato visto vomitare in campo. Nonostante il malessere, Ramsey era riuscito a siglare il gol del momentaneo 1-1 prima di essere sostituito nella ripresa, proprio come Woltemade. Tuttavia, le notizie sul mediano inglese sono più rassicuranti: "Ieri Jacob si è allenato bene", ha spiegato Howe, confermando che dovrebbe essere a disposizione per il big match contro i Red Devils, a differenza del difensore Tino Livramento.

Se Livramento punta a tornare in tempo per la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona, il quadro clinico del resto della squadra resta complesso. Il giovane talento Lewis Miley sta accelerando i tempi per il ritorno al Camp Nou, ma il Newcastle dovrà fare certamente a meno di due pilastri fondamentali per l'intera eliminatoria europea: la stella Bruno Guimarães e il difensore Fabian Schär. Entrambi, fermi rispettivamente per infortuni alla coscia e alla caviglia, non torneranno in campo prima di aprile.