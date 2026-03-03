Un campione d'Europa e del Mondo per l'ambizioso Wrexham? La pista che porta a Robertson

L'ambizioso progetto del Wrexham sotto la guida di Ryan Reynolds e Rob McElhenney continua a far sognare i tifosi, e l'ultima suggestione di mercato è forse la più audace finora. L'ex difensore di Liverpool e Inghilterra, Glen Johnson, ha infatti ipotizzato un clamoroso inserimento del club gallese nella corsa ad Andy Robertson, qualora lo scozzese decidesse di cercare una nuova sfida lontano dal Merseyside.

Johnson ritiene che, nonostante il salto di categoria verso il basso, la visione dei proprietari del Wrexham potrebbe bastare a tentare un giocatore del calibro di Robertson. Parlando a BOYLE Sports, l'ex difensore di Liverpool e Chelsea ha dichiarato: "Naturalmente, se Andy Robertson dovesse lasciarli per andare in un club neopromosso, sarebbe tecnicamente un passo indietro, ma non ci sono molti passi avanti rispetto al Liverpool. Tuttavia, trattandosi di una realtà neopromossa che ha un piano preciso, si può capire perfettamente perché lo vogliano a tutti i costi".

Per il Wrexham, l'acquisto di un profilo simile rappresenterebbe una svolta radicale non solo tecnica, ma anche culturale, portando nello spogliatoio l'esperienza necessaria per consolidarsi nei piani alti del calcio britannico. La presenza di un vincente seriale di 31 anni sarebbe inestimabile per i giovani del club, chiamati ad adattarsi alle pressioni e alle esigenze fisiche del professionismo.