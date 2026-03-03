Atletico Madrid, Cerezo dribbla le domande prima del Barça: "Yamal? Abbiamo Ford, Smith..."

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, rispondendo a una domanda sull'esterno del Barcellona Lamine Yamal, ha sorpreso tutti i cronisti presenti citando diversi calciatori inesistenti. L'episodio è avvenuto proprio oggi, a poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa del Re che vedrà i Colchoneros far visita ai blaugrana (si riparte dal pesante 0-4 dell'andata). Al patron dei madrileni è stato chiesto se fosse preoccupato per lo straordinario stato di forma del giovane talento Yamal, reduce da una tripletta in campionato contro il Villarreal.

La risposta di Cerezo, arrivata con un sorriso ironico, ha spiazzato i cronisti presenti: "Noi abbiamo Julian Alvarez, Tom Ford, Smith e molti altri", ha dichiarato il presidente, mescolando il nome della sua stella argentina a quelli che sembrano personaggi di fantasia o nomi comuni del tutto estranei alla rosa dell'Atletico. Un modo decisamente singolare per stemperare la tensione e ribadire la fiducia nei propri mezzi in vista del fischio d'inizio fissato per le 21 italiane.

Oltre a questa bizzarra parentesi, Cerezo ha affrontato anche il tema del mercato, rispondendo alle domande sul presunto interesse del Barcellona proprio per Julian Alvarez. Nonostante l'ampio svantaggio maturato nel primo match, il numero uno del club di Madrid ha cercato di mantenere alto l'umore dell'ambiente, preferendo la via dell'ironia piuttosto che soffermarsi sui singoli avversari o sulle voci di un possibile addio del suo attaccante di punta.