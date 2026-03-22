Chelsea al 4° ko consecutivo, Rosenior: "La serata più deludente. Bisogna essere più cinici"

Il momento del Chelsea si fa sempre più delicato. Dopo la quarta sconfitta consecutiva - un dato che non si registrava dal 1993 - Liam Rosenior non ha nascosto tutta la sua amarezza, parlando di una prestazione lontana dalle aspettative.

"È stata la serata più deludente finora", ha spiegato il tecnico dopo il 3-0 incassato dall'Everton, sottolineando come siano mancati proprio gli aspetti preparati alla vigilia: non concedere gol e avere il controllo della partita. Una bocciatura netta, soprattutto dal punto di vista della gestione del match. Rosenior ha poi affrontato anche il tema offensivo, chiarendo che il problema non è la produzione di occasioni: "Se continui a creare, i gol arrivano. Non è una questione di tiri o presenza negli ultimi metri, dobbiamo essere più concreti". Il tecnico ha voluto anche ringraziare i tifosi: "È giusto andare sotto il settore ospiti. Pagano e fanno tanti chilometri per sostenerci".

Nonostante il momento difficile, resta un dato che lascia aperto uno spiraglio: il Chelsea è a un solo punto dalla zona Champions. La classifica tiene ancora vive le ambizioni dei Blues, ma richiede sicuramente una svolta immediata.