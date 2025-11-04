Wolverhampton, O'Neil dice no. Anche Ten Hag in corsa per la panchina

C'è ancora una panchina vagante in Premier League. Si tratta di quella del Wolverhampton, che dopo un inizio di stagione disastroso ha deciso di separarsi da Vitor Pereira.

Secondo quanto riporta The Athletic, nonostante dei colloqui iniziali, non sarà Gary O'Neil a sostituirlo alla guida della squadra: il 42enne non riteneva che l'opportunità fosse adatta a lui in quel momento ed è stato lui stesso a ritirarsi dalla corsa.

Pereira è stato esonerato dopo soli 45 giorni dall'inizio del suo nuovo contratto triennale, in seguito alla sconfitta di sabato contro il Fulham, che ha lasciato la sua squadra in fondo alla Premier League. O'Neil è senza lavoro da quando è stato esonerato dai Wolves nel dicembre 2024, dopo aver trascorso 16 mesi alla guida della squadra. In precedenza aveva guidato la squadra al 14° posto nella stagione 2023-24.

Tra gli altri candidati figura anche Erik ten Hag, ex allenatore del Manchester United e del Bayer Leverkusen. I Wolves che stanno discutendo internamente dell'olandese, ma l'interesse per il suo profilo rimane. L'allenatore dell'Under 21 James Collins e l'allenatore dell'Under 18 Richard Walker guidano la prima squadra al momento, ma soltanto con un incarico ad interim. Gli altri nomi? Rob Edwards è in lizza, così come Michael Carrick.