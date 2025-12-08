Premier League, che balzo dello United: 4-1 al Wolverhampton, Amorim si attacca a Maresca
Nonostante Bellegarde fosse riuscito a pareggiare i conti contro lo United nel primo tempo, i Red Devils di Manchester sono esondati nella ripresa del Molineux Stadium: Mbeumo, Mount e la doppietta di Bruno Fernandes hanno infranto i sogni dei Wolves di strappare un pari d'oro. Niente di meglio, invece, per Ruben Amorim che vince 4-1 fuori casa e ritrova la vittoria dopo la battuta d'arresto con il West Ham a Old Trafford.
Grandi novità per i Red Devils, che con questo successo esterno si portano al quinto posto, agganciando il Chelsea di Enzo Maresca con 25 punti. A -1 dalla zona Champions. Sprofonda sempre più verso la retrocessione invece il Wolverhampton dell'ex Verona Thatchoua.
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal 2-1
Bournemouth-Chelsea 0-0
Everton-Nottingham Forest 3-0
Manchester City-Sunderland 3-0
Newcastle-Burnley 2-1
Tottenham-Brentford 2-0
Leeds-Liverpool 3-3
Brighton-West Ham 1-1
Fulham-Crystal Palace 1-2
Wolverhampton-Manchester United 1-4
CLASSIFICA
1. Arsenal 33
2. Manchester City 31
3. Aston Villa 30
4. Crystal Palace 26
5. Chelsea 25
6. Manchester United 25
7. Everton 24
8. Sunderland 23
9. Liverpool 23
10. Tottenham 22
11. Brighton 23
12. Newcastle 22
13. Bournemouth 20
14. Brentford 19
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15
17. Leeds 14
18. West Ham 13
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2