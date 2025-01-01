Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ritorno in Ligue 1 per Munetsi? Il Wolverhampton potrebbe aprire al prestito

Ritorno in Ligue 1 per Munetsi? Il Wolverhampton potrebbe aprire al prestito
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:56Calcio estero
Michele Pavese

Marshall Munetsi, centrocampista dello Zimbabwe in forza al Wolverhampton ed ex Reims, potrebbe lasciare la Premier League già nel mercato invernale. La situazione del 29enne si è complicata dopo l’arrivo del nuovo allenatore dei Wolves, Rob Edwards, subentrato a Vitor Pereira all’inizio di novembre.

Dopo un avvio di stagione da titolare con 15 presenze, Munetsi è finito in panchina e resterà probabilmente fuori fino al Boxing Day a causa di uno stiramento muscolare che lo terrà a riposo almeno fino alla trasferta di Liverpool. Nonostante l’infortunio, il tecnico gallese sembra non considerarlo tra i titolari della squadra, aprendo così le porte a un possibile trasferimento. Alcuni club di Ligue 1 stanno già monitorando la situazione e avrebbero avviato i primi contatti, anche se i nomi delle squadre interessate non sono stati resi noti. Munetsi non disdegnerebbe un ritorno in Francia, dove ha giocato quasi sei stagioni, collezionando 148 presenze prima del trasferimento in Inghilterra lo scorso febbraio.

Il Wolverhampton, dal canto suo, potrebbe essere favorevole a un prestito, soluzione che faciliterebbe l’operazione per le squadre francesi interessate. Il ritorno in Ligue 1 rappresenterebbe per Munetsi una possibilità di ritrovare continuità e visibilità, dopo mesi di difficoltà legati al cambio di guida tecnica e all’infortunio. Il centrocampista, internazionale con 34 presenze, resta un profilo esperto e duttile a centrocampo, capace di dare equilibrio sia in fase difensiva sia nella costruzione del gioco, caratteristiche che lo rendono appetibile per più squadre in Francia.

Ritorno in Ligue 1 per Munetsi? Il Wolverhampton potrebbe aprire al prestito
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
