Zirkzee out, Mainoo un caso: Wolverhampton-Manchester United, le formazioni ufficiali

La 15esima giornata di Premier League è in via di chiusura. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Manchester United, ultimo match previsto e in programma alle ore 21 italiane. Lato Wolves, mister Edwards lascia in panchina l'ex Verona Tchatchoua dopo 6 partite di fila, al suo posto Krejcí. In avanti invece Larsen e Bellegarde.

Ruben Amorim, lato United, effettua un cambio rispetto alla formazione che ha pareggiato con il West Ham: Mason Mount prende il posto di Joshua Zirkzee (ex Bologna), confermando il 19enne Ayden Heaven al centro della sua difesa a tre, con il ritorno da grande ex di Matheus Cunha. Kobbie Mainoo (travolto da rumor di mercato e accostamenti al Napoli) resta in panchina per la 13esima partita di fila. Non proprio quanto vorrebbe e servirebbe per riconquistarsi la Nazionale inglese e sperare nel Mondiale 2026.

Wolverhampton: Johnstone, Mosquera, Agbadou, Toti Gomes, Krejci, Andre, Hoever, Moller Wolfe, Arias, Strand Larsen, Bellegarde.

A disposizione: Arokodare, H.Bueno, S.Bueno, Chirewa, Hee-Chan, Lopez, M.Mane, Sa, Thatchoua.

Allenatore: Edwards.

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Mazraoui, Heaven, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Matheus Cunha.

A disposizione: Bayindir, Dorgu, Lacey, Mainoo, Malacia, Lisandro Martinez, Ugarte, Yoro, Zirkzee.

Allenatore: Amorim.

PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA

Aston Villa-Arsenal 2-1

Bournemouth-Chelsea 0-0

Everton-Nottingham Forest 3-0

Manchester City-Sunderland 3-0

Newcastle-Burnley 2-1

Tottenham-Brentford 2-0

Leeds-Liverpool 3-3

Brighton-West Ham 1-1

Fulham-Crystal Palace 1-2

Wolverhampton-Manchester United

CLASSIFICA

1. Arsenal 33*

2. Manchester City 31*

3. Aston Villa 30*

4. Crystal Palace 26*

5. Chelsea 25*

6. Everton 24*

7. Sunderland 23*

8. Liverpool 23*

9. Tottenham 22*

10. Brighton 23*

11. Newcastle 22*

12. Manchester United 22

13. Bournemouth 20*

14. Brentford 19*

15. Fulham 17*

16. Nottingham Forest 15*

17. Leeds 14

18. West Ham 13*

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2

*una gara in più