Zirkzee out, Mainoo un caso: Wolverhampton-Manchester United, le formazioni ufficiali
La 15esima giornata di Premier League è in via di chiusura. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Manchester United, ultimo match previsto e in programma alle ore 21 italiane. Lato Wolves, mister Edwards lascia in panchina l'ex Verona Tchatchoua dopo 6 partite di fila, al suo posto Krejcí. In avanti invece Larsen e Bellegarde.
Ruben Amorim, lato United, effettua un cambio rispetto alla formazione che ha pareggiato con il West Ham: Mason Mount prende il posto di Joshua Zirkzee (ex Bologna), confermando il 19enne Ayden Heaven al centro della sua difesa a tre, con il ritorno da grande ex di Matheus Cunha. Kobbie Mainoo (travolto da rumor di mercato e accostamenti al Napoli) resta in panchina per la 13esima partita di fila. Non proprio quanto vorrebbe e servirebbe per riconquistarsi la Nazionale inglese e sperare nel Mondiale 2026.
Wolverhampton: Johnstone, Mosquera, Agbadou, Toti Gomes, Krejci, Andre, Hoever, Moller Wolfe, Arias, Strand Larsen, Bellegarde.
A disposizione: Arokodare, H.Bueno, S.Bueno, Chirewa, Hee-Chan, Lopez, M.Mane, Sa, Thatchoua.
Allenatore: Edwards.
Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Mazraoui, Heaven, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Matheus Cunha.
A disposizione: Bayindir, Dorgu, Lacey, Mainoo, Malacia, Lisandro Martinez, Ugarte, Yoro, Zirkzee.
Allenatore: Amorim.
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal 2-1
Bournemouth-Chelsea 0-0
Everton-Nottingham Forest 3-0
Manchester City-Sunderland 3-0
Newcastle-Burnley 2-1
Tottenham-Brentford 2-0
Leeds-Liverpool 3-3
Brighton-West Ham 1-1
Fulham-Crystal Palace 1-2
Wolverhampton-Manchester United
CLASSIFICA
1. Arsenal 33*
2. Manchester City 31*
3. Aston Villa 30*
4. Crystal Palace 26*
5. Chelsea 25*
6. Everton 24*
7. Sunderland 23*
8. Liverpool 23*
9. Tottenham 22*
10. Brighton 23*
11. Newcastle 22*
12. Manchester United 22
13. Bournemouth 20*
14. Brentford 19*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 15*
17. Leeds 14
18. West Ham 13*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*una gara in più