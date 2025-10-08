Che spettacolo a Madrid: botta e risposta fra Real e Roma. Iberiche in vantaggio al 45°

Primo tempo spettacolare a Madrid fra Real e Roma che danno vita a un primo tempo che vede ben cinque reti segnate. Ad andare sempre in vantaggio sono le padrone di casa che sbloccano la sfida con Alba Redondo brava a sfruttare un errore di Baldi su colpo di testa di Larkar dopo neanche sei minuti, la reazione delle giallorosse non tarda ad arrivare con Evelyne Viens brava a sfruttare di testa una respinta del portiere Frohms.

Il Real torna avanti al 23° con Weir, che di destro manda il pallone sotto l’incrocio dei pali, con Haavi che pareggia dopo una decina di minuti in un’azione simile a quella del secondo vantaggio iberico. Nel finale arriva però il nuovo sorpasso madrileno ancora con Redondo brava a ricevere uno scarico di Caicedo e battere Baldi.

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica 2-1

6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)

Arsenal – Lione 1-2

7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)

Barcellona - Bayern Monaco 7-1

4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)

Paris FC - OH Leuven 2-2

3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea 0-0

Real Madrid – Roma 3-2

6’ e 42’ Alba Redondo (RM), 16’ Viens (Ro) 23’ Weir (RM), 35’ Haavi (RO)

Manchester United – Valerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)