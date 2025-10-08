TMW Italia, Soncin: "Vogliamo regalare un trofeo. Già questa estate l'avremmo meritato"

“Si sente un grande orgoglio e la responsabilità di essere qui. Abbiamo passato un’estate bellissima, abbiamo sentito le emozioni che abbiamo trasmesso a tutte le persone che ci hanno seguito e sono qui non come commissario tecnico, ma in rappresentanza di tutte le ragazze che fanno parte della Nazionale, ma anche di tutte le donne che fanno sport". Dal Museo del Calcio di Coverciano, dove è in svolgimento la serata di inaugurazione del nuovo complesso che lo ospiterà, il ct dell'Italia femminile Andrea Soncin ha parlato così tornando con la mente alla scorsa estate.

Spazio poi all'importanza di aver dedicato uno spazio al calcio giocato dalle donne: "Aver dedicato una parte del Museo al calcio giocato dalle donne è un segnale importante totalmente in linea con le politiche che stiamo portando avanti con la federazione, di inclusione e di dar sempre più merito al campo che le donne stanno conquistando. Ho questa grossa responsabilità".

Infine Soncin parla degli obiettivi da inseguire: "I cimeli che sono qui dentro regalano e fanno rivivere quelle emozioni e speriamo domani di potervi regalare non soltanto dei momenti, ma anche qualche trofeo che sarebbe stato anche meritato questa estate. Viviamo e lottiamo per questo”.