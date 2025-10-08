Catania, Pelligra: "Questa è casa mia, sogno la Serie A e le coppe europee"

Rosario Pelligra, presidente del Catania, è stato intervistato dal Corriere della Sera:

Per il suo Catania ha scelto Domenico Toscano, 5 promozioni dalla C in carriera.

"Sono molto fiducioso, siamo terzi appena dietro a Salernitana e Benevento. Dopo un grande inizio siamo stati penalizzati da qualche infortunio, ma ora stiamo bene e vogliamo tornare al vertice".

Il sogno da presidente?

"Portare il Catania in A e nelle coppe europee, ma soprattutto poter dare ai bambini e alle bambine della città strutture adeguate che possano allontanarli dalla strada e affidarli al calcio, grande scuola di vita".

Perché proprio il Catania?

"Da piccolo, anche se da lontano, lo seguivo con i miei nonni siciliani. Mi ha sempre fatto battere il cuore e sudare le mani. Nel 2022, nei giorni del fallimento, mi è bastato vedere alcuni video della squadra e dei tifosi. In un minuto ho presentato l’offerta. Questa è casa mia".