Spezia, approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025: la nota della società
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che lo Spezia fa sapere che l'assemblea dei soci "riunitasi questa mattina, ha approvato il Bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Il bilancio evidenzia una perdita di periodo di 26,1 Milioni di Euro a fronte di un patrimonio netto positivo per 4,6 M.
Gli Amministratori ringraziano il Socio per aver supportato il club, garantendo l'equilibrio economico e finanziario sia nel breve che nel medio-lungo periodo".
Ricordiamo intanto che la squadra, dopo il ko di Palermo, sul campo sta proseguendo la preparazione, che oggi prevede una doppia seduta in vista della ripresa del campionato, che avverrà il prossimo weekend dopo la sosta per le Nazionali: avversario di turno della formazione bianconera, il Cesena. Gli uomini di mister Luca D'Angelo - recentemente confermato senza indugi dalla proprietà - sono al momento ultimi in classifica, e chiamati quindi alla svolta che dia un'impronta diversa all'annata.
A completezza di informazione, questa la classifica del campionato di Serie B dopo sette giornate ormai archiviate:
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Empoli 9
Sudtirol 9
Padova 8
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3
