Il Real Madrid 'gioca' a tennis contro la Roma: 6-2 per le iberiche in Women's Champions League

La Roma crolla nella ripresa nella prima gara della fase campionato della Women's Champions League. In casa del Real Madrid arriva infatti una sconfitta per 6-2. Primo tempo spettacolare con le due squadre che danno vita a un primo tempo che vede ben cinque reti segnate. Ad andare sempre in vantaggio sono le padrone di casa che sbloccano la sfida con Alba Redondo brava a sfruttare un errore di Baldi su colpo di testa di Larkar dopo neanche sei minuti, la reazione delle giallorosse non tarda ad arrivare con Evelyne Viens brava a sfruttare di testa una respinta del portiere Frohms. Il Real torna avanti al 23° con Weir, che di destro manda il pallone sotto l’incrocio dei pali, con Haavi che pareggia dopo una decina di minuti in un’azione simile a quella del secondo vantaggio iberico. Nel finale arriva però il nuovo sorpasso madrileno ancora con Redondo brava a ricevere uno scarico di Caicedo e battere Baldi.

Nella ripresa il Real Madrid dilaga con un uno-due firmato Lakrar e ancora Weir: la prima al 53° raccoglie un tiro errato di Rendondo per battere ancora Baldi, mentre la scozzese allo scoccare dell’ora di gioco trova il pokerissimo con un sinistro in diagonale dopo un inserimento perfetto. A poco meno di venti dalla fine arriva anche il sesto gol a firma questa volta di Eva Navarro

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica 2-1

6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)

Arsenal – Lione 1-2

7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)

Barcellona - Bayern Monaco 7-1

4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)

Paris FC - OH Leuven 2-2

3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea 1-1

63’ Van Ginkel (T), 71’ rig. Baltimore (C)

Real Madrid – Roma 6-2

6’ e 42’ Alba Redondo (RM), 16’ Viens (Ro) 23’ e 59’ Weir (RM), 35’ Haavi (RO), 53’ Lakrar (RM), 73’ Navarro (RM)

Manchester United – Valerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)

Classifica:

Barcellona 3

Real Madrid 3

Lione 3

Juventus 3

Paris FC 1

Leuven 1

Chelsea 1

Twente 1

Manchester United 0*

Valerenga 0*

St. Polten 0*

Atletico Madrid 0*

Wolfsburg 0*

Paris Saint-Germain 0*

Arsenal 0

Benfica 0

Bayern Monaco 0

Roma 0

* una gara in meno