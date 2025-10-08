Retroscena Lazio: Sarri in estate avrebbe preferito uno di questi tre attaccanti a Castellanos

Il futuro di Valentin Castellanos alla Lazio è incerto e il nodo non è tanto la corte esotica del Flamengo, che l'argentino non ha mai preso seriamente in considerazione. Il vero bivio arriverebbe con l'interesse di un club europeo di pari livello o superiore a quello biancoceleste. Dopo i sondaggi estivi di Villarreal, Real Betis, Nottingham Forest, Everton, Burnley, West Ham e Wolverhampton, un'offerta concreta e convincente potrebbe far vacillare l'attaccante.

E qui entra in gioco un retroscena pesante, che illumina la volontà di Maurizio Sarri. L'allenatore, infatti, non è mai stato pienamente convinto del Taty e non si opporrebbe affatto a una sua cessione. Anzi, il tecnico toscano avrebbe dato il via libera a un addio per una cifra non inferiore ai 30-35 milioni di euro. A scriverlo è l'edizione di oggi de Il Messaggero.

La ragione è chiara: Sarri, già in estate, aveva in mente profili diversi per l'attacco. Nomi importanti come Giacomo Raspadori o lo spagnolo della Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, erano in cima alla sua lista dei desideri. Ma l'alternativa gradita non era solo l'esperienza: il tecnico aveva messo gli occhi anche sul giovane talento dell'Inter, Francesco Pio Esposito, a dimostrazione di una chiara preferenza per altre caratteristiche offensive rispetto a quelle offerte da Castellanos.