Inter forza sette col Vllaznia: qualificazione ipotecata. Wullaert e Polli le mattatrici
L’Inter ipoteca il passaggio del turno nella neonata Women’s Europa Cup rifilando un netto e pesante 7-0 nei confronti delle albanesi del Vllaznia nella gara d’andata. Mattatrici del pomeriggio le attaccanti Tessa Wullaert ed Elisa Polli autrici di una doppietta a testa. Gli altri gol sono invece a firma di Detruyer e Bugeja con l’autogol in apertura di gara di Bajraktari a completare le sette reti.
Di seguito il programma completo:
Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup
Andata
Martedì 7 ottobre
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengård 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Mercoledì 8 ottobre
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0 (in corso)
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City (18:30)
Sparta Praga - Ferencváros (19:00)
GC Frauenfussball - Ajax (19:00)
FC Minsk - PSV Eindhoven (19:00)
Eintracht Francoforte - Slovácko (19:00)
Anderlecht - Braga (19:00)
Breidablik - Spartak Subotica (20:00)
Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)
Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00)
Rosengård - Sporting CP (19:00)
PSV Eindhoven - FC Minsk (19:00)
Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)
Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)
Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax - GC Frauenfussball (19:30)