Inter, Carlos Augusto confida: "Un anno e mezzo lontano dal Brasile, fiducia di Ancelotti bella"

"È chiaro che è il sogno di ogni giocatore, rappresentare sempre la nostra Nazionale". Parla così Carlos Augusto, esterno a tutta fascia e all'occorrenza braccetto dell'Inter, direttamente dal ritiro del Brasile e ai canali ufficiali della Federcalcio verdeoro prima delle partite contro la Corea del Sud e il Giappone (amichevoli).

L'ex Monza ha ripercorso le tappe che lo hanno portato per la prima volta alla Seleçao, là dove invece nella scorsa finestra dedicata alle Nazionali invece non era stato chiamato a rapporto: "Sono stato convocato da Diniz (ex CT, ndr), poi sono rimasto un anno e mezzo lontano", racconta. "Sto lavorando molto per riuscire a continuare a venire, ed è molto bello avere questa fiducia. Credo che sia il frutto del lavoro, quindi spero sempre di dare il massimo nel club (all'Inter, ndr), il massimo ogni giorno qui, per rappresentare al meglio il nostro Paese".

A proposito del nuovo commissario tecnico, Carlo Ancelotti, e il suo staff. Com'è lavorare al loro fianco: "È logico che nella comunicazione con loro l'italiano finisce per aiutare, ma penso che sia uno staff molto preparato, sapete? Quindi è questo che bisogna fare bene nel club. Indipendentemente da dove si giochi, loro stanno sempre osservando tutti, quindi bisogna fare bene per meritare la convocazione".