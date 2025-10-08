Riqualificazione Ferraris, Genova Stadium: "Richiesto da Genoa e Samp incontro al Comune"

Il Consiglio di Amministrazione di Genova Stadium S.r.l. - la società partecipata al 50% da Genoa e Sampdoria - interviene per fare chiarezza dopo alcune dichiarazioni politiche circolate nei giorni scorsi. La società ribadisce che il progetto di riqualificazione dello stadio "Luigi Ferraris" procede in pieno accordo tra i due club e in collaborazione con il Comune di Genova. Esiste una bozza di piano tecnico ed economico, insieme a partner internazionali, per la definizione della struttura finanziaria del miglioramento dell'impianto per i club liguri. Di seguito la nota ufficiale trasmessa dal CdA:

"In seguito alla pubblicazione di alcune dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da alcuni esponenti politici, il Consiglio di Amministrazione di Genova Stadium S.r.l. – società partecipata in misura paritetica da Genoa Cricket and Football Club S.p.A. e U.C. Sampdoria S.p.A., avente quale scopo l’implementazione del progetto di ammodernamento e riqualificazione dello stadio “Luigi Ferraris” e delle aree limitrofe – intende precisare quanto segue.

La Società, unitamente ai due club, è impegnata nello sviluppo di un progetto condiviso avente ad oggetto la riqualificazione del “Ferraris”. Tale impegno congiunto procede in un clima di piena collaborazione, con l’obiettivo comune – condiviso anche con l’Amministrazione Comunale – di restituire alla città e alle tifoserie un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle ambizioni di entrambi i club.

Il progetto si sta evolvendo nel pieno rispetto dalla normativa vigente (c.d. “Legge Stadi”) e in costante interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, che la Società desidera ringraziare per la continua disponibilità e collaborazione.

Come è noto, la Società ha già presentato al Comune di Genova una bozza del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e una bozza del Piano Economico-Finanziario, documenti che vedono il coinvolgimento di partner di primario standing e di principali operatori internazionali del settore, a garanzia della qualità e della solidità della proposta.

Genova Stadium, insieme ai club soci e ai propri partner, è attivamente impegnata nell’individuazione della struttura finanziaria più idonea all’attuazione dell’operazione, con la determinazione di portare a compimento un progetto di fondamentale importanza per i club e per la città di Genova.

La Società ha richiesto all’Amministrazione Comunale un ulteriore confronto propedeutico all’invio della versione definitiva dei documenti necessari alla stessa Amministrazione per l’avvio dell’iter".