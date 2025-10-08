Inter forza quattro nel primo tempo: Wullaert mattatrice contro il Vllaznia
Ottimo primo tempo dell'Inter nella sfida del secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup contro le albanesi del Vllaznia. La squadra di mister Piovani infatti chiude la prima frazione sul 4-0 con una doppietta di Tessa Wullaert a cui si aggiungono l'autogol in apertura di Bajraktari e il gol dell'altra belga Detruyer.
Di seguito il programma completo:
Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup
Andata
Martedì 7 ottobre
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengård 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Mercoledì 8 ottobre
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter - Vllaznia 4-0 (in corso)
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer
Mura - Dinamo-BSUPC (18:00)
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring (18:00)
HB Koge - Glasgow City (18:30)
Sparta Praga - Ferencváros (19:00)
GC Frauenfussball - Ajax (19:00)
FC Minsk - PSV Eindhoven (19:00)
Eintracht Francoforte - Slovácko (19:00)
Anderlecht - Braga (19:00)
Breidablik - Spartak Subotica (20:00)
Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)
Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00)
Rosengård - Sporting CP (19:00)
PSV Eindhoven - FC Minsk (19:00)
Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)
Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)
Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - YB Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax - GC Frauenfussball (19:30)