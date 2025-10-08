Real Madrid-Roma, le formazioni ufficiali: Viens guida le giallorosse. Athenea in panchina

Il tecnico della Roma Rossettini si affida a Viens come punta centrale nel suo tridente con Pilgrim e Haavi ai suoi fianchi per sfidare il Real Madrid nella prima gara della fase campionato di Women's Champions League. A centrocampo Rieke affianca le azzurre Greggi e Giuliano, mentre in difesa Heatley e Van Diemen sono le due centrali con Di Guglielmo e Veje a completare la linea a quattro davanti a Baldi. Le spagnole rispondono lasciando in panchina Athenea Del Castillo con Alba Redondo al centro di un tridente dove svetta anche la stella sudamericana Linda Caicedo e Feller. In mezzo Angeldahl sarà il metronomo con Dabritz e Weir a gare le mezzali. In porta Frohms preferita a Misa con la linea a quattro che vede Navarro e Yasmim sulle corsie laterali e Maria Mendez affiancata da Lakrar

Real Madrid (4-3-3): Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Maria Mendez, Yasmim; Dabritz, Angeldahl, Weir; Feller, Alba Redondo, Linda Caicedo. A disposizione: Misa Rodriguez, Tellez, Rocio Galvez, Pau Comendador, Toletti, Athenea, Bruun, Bennison, Holmgaard, Andersson, Kukelaar, Noemi. Allenatore Pau Quesada

Roma (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Haavi, Viens, Pilgrim. A disposizione: Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kuhl, Dragoni, Corelli, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi. Allenatore Luca Rossettini

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica 2-1

6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)

Arsenal – Lione 1-2

7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)

Barcellona - Bayern Monaco 7-1

4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)

Paris FC - OH Leuven 2-2

3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea (18:45)

Real Madrid – Roma (18:45)

Manchester United – Valerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)

Classifica:

Barcellona 3

Lione 3

Juventus 3

Paris FC 1

Leuven 1

Chelsea 0*

Twente 0*

Real Madrid 0*

Roma 0*

Manchester United 0*

Valerenga 0*

St. Polten 0*

Atletico Madrid 0*

Wolfsburg 0*

Paris Saint-Germain 0*

Arsenal 0

Benfica 0

Bayern Monaco 0

* una gara in meno