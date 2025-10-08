Real Madrid-Roma, le formazioni ufficiali: Viens guida le giallorosse. Athenea in panchina
Il tecnico della Roma Rossettini si affida a Viens come punta centrale nel suo tridente con Pilgrim e Haavi ai suoi fianchi per sfidare il Real Madrid nella prima gara della fase campionato di Women's Champions League. A centrocampo Rieke affianca le azzurre Greggi e Giuliano, mentre in difesa Heatley e Van Diemen sono le due centrali con Di Guglielmo e Veje a completare la linea a quattro davanti a Baldi. Le spagnole rispondono lasciando in panchina Athenea Del Castillo con Alba Redondo al centro di un tridente dove svetta anche la stella sudamericana Linda Caicedo e Feller. In mezzo Angeldahl sarà il metronomo con Dabritz e Weir a gare le mezzali. In porta Frohms preferita a Misa con la linea a quattro che vede Navarro e Yasmim sulle corsie laterali e Maria Mendez affiancata da Lakrar
Real Madrid (4-3-3): Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Maria Mendez, Yasmim; Dabritz, Angeldahl, Weir; Feller, Alba Redondo, Linda Caicedo. A disposizione: Misa Rodriguez, Tellez, Rocio Galvez, Pau Comendador, Toletti, Athenea, Bruun, Bennison, Holmgaard, Andersson, Kukelaar, Noemi. Allenatore Pau Quesada
Roma (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Haavi, Viens, Pilgrim. A disposizione: Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kuhl, Dragoni, Corelli, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi. Allenatore Luca Rossettini
1ª giornata Women’s Champions League
Martedì 7 ottobre
Juventus – Benfica 2-1
6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)
Arsenal – Lione 1-2
7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)
Barcellona - Bayern Monaco 7-1
4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)
Paris FC - OH Leuven 2-2
3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)
Mercoledì 8 ottobre
Twente – Chelsea (18:45)
Real Madrid – Roma (18:45)
Manchester United – Valerenga (21:00)
St. Pölten - Atletico Madrid (21:00)
Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)
Classifica:
Barcellona 3
Lione 3
Juventus 3
Paris FC 1
Leuven 1
Chelsea 0*
Twente 0*
Real Madrid 0*
Roma 0*
Manchester United 0*
Valerenga 0*
St. Polten 0*
Atletico Madrid 0*
Wolfsburg 0*
Paris Saint-Germain 0*
Arsenal 0
Benfica 0
Bayern Monaco 0
* una gara in meno
