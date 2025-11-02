Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy

Finisce 1-0 la sfida di Serie A Femminile in favore della Fiorentina. All’Enzo Rossi di Sassuolo, le locali sono state superate di misura grazie a una rete realizzata da Janogy a fine primo tempo. L’inerzia del match non è cambiata nella ripresa. Con questo risultato i Viola fanno un bel balzo in classifica, agganciando la Juventus. Le neroverdi restano invece ferme a quota 4 punti.

SERIE A WOMEN, 4ª giornata

Parma-Napoli Women 1-1

30' Muth (N), 63' Distefano (P)

Milan-Lazio 4-2

2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)

Como Women-Genoa 2-1

34’ rig Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)

Roma-Inter 3-0

4' Pandini, 67' Dragoni, 90'+4 Giugliano

Juventus-Ternana Women 2-1

45'+1 e 89' Cambiaghi (J), 49' Breitner (T),

Domenica 2 novembre

Sassuolo-Fiorentina 0-1

45’+2’ Janogy

CLASSIFICA: Roma 12 Napoli Women 7, Juventus 7, Fiorentina 7, Milan 6, Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4, Genoa 3, Ternana Women 0.