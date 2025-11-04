Norvegia, i convocati per le sfide con Estonia e Italia: 5 arrivano dalla A, c'è Donnum

Il commissario tecnico della Norvegia, Ståle Solbakken, ha annunciato la lista dei 24 giocatori convocati per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali. La Norvegia guida attualmente il girone con tre punti di vantaggio sull’Italia e punta a consolidare la propria posizione. Tra gli assenti figura Felix Horn Myhre, fermato da un infortunio, così come Martin Odegaard. Tornano invece Kristian Thorstvedt e Sondre Langås, c'è anche Aron Donnum nonostante le accuse di razzismo subite dopo la sfida con il Le Havre.

La sfida di Ullevaal contro l’Estonia sarà decisiva per avvicinare la Norvegia alla Coppa del Mondo. Tuttavia, Solbakken ha invitato alla prudenza ricordando la difficoltà della gara d’andata: "L’Estonia è una squadra organizzata, con un buon gioco di base. Ci ha messo in difficoltà a tratti, e per questo li abbiamo studiati attentamente".

Convocati della Norvegia per le gare contro Estonia e Italia

Portieri: Mathias Dyngeland (Brann), Ørjan Nyland (Siviglia FC), Egil Selvik (Watford FC)

Difensori: Kristoffer Ajer (Brentford FC), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Torbjørn Heggem (Bologna FC), Sondre Langås (Derby County), Marcus Holmgren Pedersen (Torino FC), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Østigard (Genoa CFC)

Centrocampisti: Kristian Arnstad (Aarhus GF), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Fulham FC), Oscar Bobb (Manchester City), Aron Dønnum (Tolosa FC), Antonio Nusa (RB Lipsia), Andreas Schjelderup (SL Benfica), Morten Thorsby (Genoa), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelo Aasgaard (Rangers FC)

Attaccanti: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton), Alexander Sørloth (Atletico Madrid)