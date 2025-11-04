Chivu: “In Champions no gare facili. Sappiamo quanto è difficile arrivare quasi fino in fondo”

Inter prima in Champions perché finora ha avuto solo partite facili? Cristian Chivu, alla vigilia della gara con il Kairat Almaty, risponde così: “Non sto ad ascoltare quello che dicono gli altri, so che domani ci aspetta una partita importante da affrontare. È la Champions League e vincere non è mai scontato, come non lo è in campionato a maggior ragione questo discorso vale in una competizione dove si gioca con squadre che hanno vinto il loro campionato.

Bisogna accettare che affrontiamo una squadra che ha superato quattro turni preliminari, che ha eliminato Slovan e Celtic: le partite non sono mai semplici. Se qualcuno vuole dire il contrario, può farlo. Ma noi non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno, perché sappiamo quanto è importante questa competizione, quanto è difficile giocarla e quanto è difficile arrivare, quasi, fino in fondo”.

Dove può migliorare l’Inter?

“Noi vogliamo migliorare sempre e stiamo lavorando per questo, per dare continuità e accettare il fatto che, quando si cade, bisogna rialzarsi e reagire. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che arriveranno momenti in cui saremo dentro una tempesta. Il calcio è così, ma lo è anche la vita. Però ho a che fare con ragazzi bravi, maturi, responsabili. Mi fa piacere lavorare con loro, avete cercato di mettere Carlos Augusto in difficoltà e mi è piaciuto come ha risposto”.

La conferenza stampa di Cristian Chivu.