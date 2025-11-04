Italia, ancora no a Chiesa e Zaniolo, rientra Ricci? I possibili convocati di Gattuso

Si avvicina un'altra sosta per le Nazionali e l'Italia prepara le sfide contro Moldavia (prevista giovedì 13 novembre, a Chișinău) e Norvegia (a San Siro, Milano, domenica 16 novembre). L'orizzonte è noto: vincere entrambe le gare, pure con diverse reti di scarto, verosimilmente non basterà per sperare nel primo posto. Servirebbe infatti un impensabile harakiri della Norvegia in casa contro l'Estonia, prima dello scontro diretto.

Venendo alle scelte, il commissario tecnico Gennaro Gattuso dovrebbe dire ancora no al rientro di Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti è presto per il loro ritorno in Nazionale. Chiesa al Liverpool non sarebbe infatti al massimo della forma. Zaniolo invece si è decisamente ritrovato all'Udinese portando gol decisivi, ma secondo il quotidiano non è di facile collocazione in un reparto già abbondante nelle scelte per l'allenatore.

Gattuso punterà dunque su quelli che lo hanno aiutato a vincere le prime gare della sua gestione. Verso il rientro in lista di Ricci, sotto osservazione Scamacca. Spinazzola, Meret, Scalvini e Rovella infortunati, ma c’è Buongiorno.

I possibili convocati di Gattuso.

PORTIERI: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Di Gregorio

DIFENSORI: Buongiorno, Bastoni, Calafiori, Mancini, Gabbia (Coppola, Gatti)

LATERALI: Di Lorenzo, Udogie, Cambiaso, Dimarco (Bellanova)

CENTROCAMPISTI Locatelli, Tonali, Barella, Frattesi, Cristante, Ricci (Fabbian)

ATTACCANTI Politano, Orsolini, Zaccagni, Cambiaghi, Kean, Retegui, P. Esposito, Raspadori (Scamacca)