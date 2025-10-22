Padovano sulla Juve: "Conterà solo una cosa: avere atteggiamento diverso rispetto a Como"
Ai microfoni di Sky Sport, Michele Padovano ha parlato della sfida che la Juventus affronterà fra pochi minuti al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Xabi Alonso:
"Io mi aspetto soprattutto una reazione da parte dei giocatori dal punto di vista dell'atteggiamento rispetto a quanto abbiamo visto contro il Como. Le emozioni questa partita le darà da sola, anche per questo credo che la Juventus farà un'ottima gara e soprattutto che i calciatori in campo avranno un atteggiamento totalmente diverso rispetto a quello visto col Como".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
