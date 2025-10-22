Chiellini: "La Juventus è cambiata, manca una generazione di over 30 con certi valori"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid: "Qua ho vissuto tante belle serate e anche altre brutte. La Juventus non può prescindere dall'atteggiamento e dai valori, questo gruppo ce li ha e deve riuscire a tirarli fuori con costanza, per sopperire ai momenti difficili che possono capitare durante la stagione".

Partite come queste si preparano da sole?

"Non sono d'accordo, perché esula un attimo dalla dinamica del campionato. Non è facile giocare al Bernabeu: sarà una partita un po' diversa da quelle in Italia. L'obiettivo della Juventus è dare risposte a se stessa, i giocatori sono focalizzati solo su questa partita ma anche è un riscaldamento per le prossime. Dobbiamo dare dei segnali".

Com'è cambiata la Juventus rispetto a quella nella quale giocavi?

"La Juventus è cambiata, è cambiato il mondo negli ultimi 50 anni. Io ho avuto la fortuna di avere in squadra chi ha tramandato determinati valori, i giocatori di oggi hanno un grande cuore e sono pronti a prenderseli. Adesso però manca una generazione di giocatori con oltre 30 anni, ma il gruppo sta crescendo anche in maniera anagrafica facendo propri certi valori, per tornare a vincere che è l'obiettivo della Juventus e di ogni società".

Locatelli primo a scendere in campo per il riscaldamento?

"Manuel è il capitano di questa squadra, lo si è dentro e fuori, che si giochi o non si giochi. Il fatto che sia uscito per primo è un gesto importante, poi è chiaro che chiunque vorrebbe giocare".

Qual è il tuo ruolo effettivo in società?

"Ho un'aspirazione che è quella di imparare anche tutta la parte che va oltre il campo. Da quest'anno seguo di più la parte sportiva, pur non essendo sempre presente al campo, ma cerco di dare il mio supporto".