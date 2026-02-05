Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
Fulmine a ciel sereno in casa Como Women, con la società che esonera mister Stefano Sottili quando manca sempre meno alla partita contro la Juventus Women, in programma sabato pomeriggio: le bianconere lombarde sono al momento all'ottavo posto della classifica, ma con soli sei punti dalla zona che vale l'Europa.
Di seguito, la nota del club:
"F.C. Como Women comunica di aver sollevato Stefano Sottili dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Si ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera.
Le sessioni di allenamento, in preparazione della partita contro la Juventus in programma sabato, saranno guidate dal vice allenatore Davide Borin, insieme alla match analyst Laura Brambilla.ì
Il Club comunicherà la propria decisione in merito al nuovo allenatore della Prima Squadra nei prossimi giorni".