Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia

In vista dell’apertura dell’Olimpiade di Milano-Cortina 2026 la FIGC ha interrogato alcune calciatrici della Nazionale – da Cristiana Girelli a Manuela Giugliano - chiedendo loro in quale disciplina dell’Olimpiade invernale preferirebbero gareggiare. A farla da padrona è stato lo snowboard seguito poi dallo sci alpino.La terzina della Lazio Elisabetta Oliviero ha esordito così: “Sicuramente una specialità di velocità, quindi sui pattini, non so come si dice. Pattinaggio di velocità mi sembra”, mentre la centrocampista della Roma Manuela Giugliano prima ha azzardato un “sci alpino” per poi virare su una specialità diversa: “Dato il mio fisico gli sci non so neanche se mi entrano, quindi non lo so, lo sci di fondo direi che va benissimo”. Idee più chiare per la centrale della Juventus Martina Lenzini: “Tantissime, ma forse la mia preferita è il biathlon”. Tocca poi alla centrocampista del Bayern Monaco Arianna Caruso che, dopo aver chiesto quali specialità c’erano, ha ammesso candidamente: “Considerando che non so sciare, ma mi piacerebbe imparare direi poi sci alpino, discesa libera come Sofia Goggia”.

L’attaccante Agnese Bonfantini, in forza alla Fiorentina, invece è la prima ad aprire alla tavola: “Snowboard perché da piccola ci andavo e mi manca, mi manca molto”. Anche la centrale difensiva Elena Linari, ora al London City Lionesses, è sulla stessa lunghezza d’onda con però anche un’altra specialità: “Snowboard oppure anche il bob, perché sono belli avvincenti, interessanti e intriganti, mi piacerebbe moltissimo”, anche Cristiana Girelli, attaccante della Juventus, si iscrive alla lunga lista: “Snowboard perché è sempre stato uno sport che avrei voluto imparare, ma purtroppo non si può”. Così come la centrocampista della Lazio Eleonora Goldoni che aggiunge però una precisa specialità della tavola: “Sicuramente snowboard, snowbvoard freestyle”

A scegliere invece uno sport di squadra è l’esterna della Roma Valentina Bergamaschi: “Mi piacerebbe l’hockey perché quando ho fatto un team building quando giocavo in Svizzera e poi c’è la squadra del mio paese, che è il Varese, che seguo”.