Ufficiale Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami

Il Genoa Women si rinforza a centrocampo, è ufficiale l'acquisto di Nora Lie Eghdami, norvegese classe '97. Di seguito il comunicato ufficiale del Genoa:

"Nora Lie Eghdami è una nuova giocatrice del Genoa Women, con un contratto fino al 2028.

La centrocampista è nata a Ørnes, Norvegia, il 22 aprile 1997. Nella sua carriera Nora ha vestito, tra le tante, le maglie del Brann, LSK Kvinner e della Nazionale Norvegese under 23. Con il Brann ha vinto due Campionati nazionali e una Coppa di Norvegia.

Benvenuta Nora! "