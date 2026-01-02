Ufficiale
Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Il Genoa Women si rinforza a centrocampo, è ufficiale l'acquisto di Nora Lie Eghdami, norvegese classe '97. Di seguito il comunicato ufficiale del Genoa:
"Nora Lie Eghdami è una nuova giocatrice del Genoa Women, con un contratto fino al 2028.
La centrocampista è nata a Ørnes, Norvegia, il 22 aprile 1997. Nella sua carriera Nora ha vestito, tra le tante, le maglie del Brann, LSK Kvinner e della Nazionale Norvegese under 23. Con il Brann ha vinto due Campionati nazionali e una Coppa di Norvegia.
Benvenuta Nora! "
