Hacken-Inter, le formazioni ufficiali: Magull-Vilhjamsdottir dietro Wullaert. Occhio a Schroder

Per la gara d’andata degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup, il tecnico dell’Inter Gianpietro Piovani sceglie Wullaert come punta centrale con alle sue spalle Vilhjamsdottir e Magull. A centrocampo saranno Tomaselli e Detruyer ad affiancare la capitana Csiszar che occuperà la cabina di regia, mentre in difesa Bowen affianca Andres al centro con Robustellini e Merlo sugli esterni davanti a Runarsdottir.

Le svedesi invece si schierano con un classico 4-3-3 con la giovane stella Schroder, classe 2007, al centro dell’attacco supportata da Tindell e Jusu Bah. Fra i pali ci sarà la nazionale gialloblù Falck protetta da Luik e Sandbech al centro della difesa. Queste le formazioni ufficiali della gara che prenderà il via alle 18:30:

Hacken (4-3-3): Falk; Bergstrom, Luik, Sandbech, Wijk; Sanvig, Anvegard, Wickenheiser; Tindell, Schroder, Jusu Bah. A disposizione: Birkisdottir, Karlsson, Ostlund, Byrnak, Nilden, Selerund, Chinzimu, Lowing, Akgun, Nystrom, Staaf, Sampaio. Allenatore Mak Lind

Inter (4-3-2-1): Runarsdottir; Merlo, Bowen, Ivana Andres, Robustellini; Tomaselli, Csiszar, Detruyer; Magull, Vilhjamsdottir; Wullaert. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Santi, Van Dijk, Tomasevic, Glionna, Milinkovic, Verrini, Giudici, Romanelli, Consolini. Allenatore Gianpiero Piovani

Women’s Europa Cup, andata ottavi di finale:

Nordsjælland-Ns Mura ore 18:00

BK Hacken-Inter ore 18:30

Sparta Praga-Young Boys ore 18:45

Breidablik-Fortuna Hjorring ore 19:00

PSV-Eintracht Francoforte ore 19:00

Anderlecht-Austria Vienna ore 19:00

Ajax-Hammarby ore 19:30

Glasgow City FC-Sporting CP ore 20:35