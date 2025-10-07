Inter, Piovani: "Vllaznia squadra tignosa, serve il nostro solito atteggiamento propositivo"

Prosegue il cammino europeo dell'Inter Women che nella giornata di domani, ore 18:00, sfiderà le albanesi del KFF Vllaznia nel secondo turno di qualificazione di Women’s Europa Cup. Alla viglia della sfida il tecnico Gianpiero Piovani ha parlato così ai canali ufficiali facendo il punto anche sull'avvio della stagione delle nerazzurre: “Sensazioni molto positive, veniamo da una buonissima prestazione contro la Ternana in campionato dove oltre ad aver vinto abbiamo anche convinto. Le ragazze sono molto cariche e quella potrebbe essere un’arma da sfruttare contro una squadra che è tutta da scoprire e che scopriremo magari domani in modo particolare”.

Piovani poi si sofferma su cosa lo ha convinto maggiormente in queste prime uscite: “A convincere in questo avvio di stagione sono state le prestazioni, anche alternando tante ragazze diverse non è cambiato nulla, abbiamo sempre visto le ragazze motivate cercare di fare il nostro gioco. Anche chi entra dalla panchina si fa trovare pronta e questa potrebbe essere una freccia in più al nostro arco nel corso della stagione”.

Infine spazio alla sfida europea: “Si tratta di una squadra molto tosta, tignosa, che gioca un 4-3-3 in fase offensiva che diventa un 4-5-1 in fase di non possesso. È difficile da superare e dobbiamo essere brave noi a non dare punti di riferimento e ad avere un atteggiamento propositivo, votato ad andare in avanti”.