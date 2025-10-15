Golden Boy, chi succederà a Lamine Yamal? Doué favorito: l'elenco dei candidati

Chi prenderà il posto di Lamine Yamal, Golden Boy del 2024? Oggi pomeriggio, alla Badia Sant’Andrea di Genova, sede delle strutture del settore giovanile del Genoa, sono stati presentati i 25 candidati alla vittoria del premio. L’elenco è stato stilato grazie a un algoritmo nato in collaborazione fra Tuttosport e Football Benchmark, che prende in considerazione (per quest’anno) i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005.

Il grandissimo favorito alla vittoria del premio individuale è Désiré Doué, asso del Paris Saint-Germain protagonista anche nella finale di Champions vinta sull’Inter. Stando all’algoritmo, però, potrebbe vincere anche Pau Cubarsì, 2007 del Barcellona. Più indietro lo juventino Kenan Yildiz.

I 20 candidati da algoritmo

Mamadou Sarr, Strasburgo

Archie Gray, Tottenham

Lucas Bergvall, Tottenham

Eliesse Ben Seghir, Monaco

Victor Froholdt, Porto

Nico O’Reilly, Manchester City

Senny Mayulu, PSG

Leny Yoro, Manchester United

Estevao, Chelsea

Geovanuy Quenda, Sporting CP

Ethan Nwaneri, Arsenal,

Franco Mastantuono, Real Madrid

Jorrel Hato, Chelsea

Warren Zaire-Emery, PSG

Arda Guler, Real Madrid

Myles Lewis-Skelly, Arsenal

Desiré Doue, PSG

Pau Cubarsì, Barcellona

Kenan Yildiz, Juventus

Dean Huijsen, Real Madrid

Le 5 Wild Card

Francesco Pio Esposito, Inter

Giovanni Leoni, Liverpool

Rodrigo Mora, Porto

Aleksandar Stankovic, Club Brugge

Jobe Bellingham, Borussia Dortmund