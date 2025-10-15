Golden Boy, chi succederà a Lamine Yamal? Doué favorito: l'elenco dei candidati
Chi prenderà il posto di Lamine Yamal, Golden Boy del 2024? Oggi pomeriggio, alla Badia Sant’Andrea di Genova, sede delle strutture del settore giovanile del Genoa, sono stati presentati i 25 candidati alla vittoria del premio. L’elenco è stato stilato grazie a un algoritmo nato in collaborazione fra Tuttosport e Football Benchmark, che prende in considerazione (per quest’anno) i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005.
Il grandissimo favorito alla vittoria del premio individuale è Désiré Doué, asso del Paris Saint-Germain protagonista anche nella finale di Champions vinta sull’Inter. Stando all’algoritmo, però, potrebbe vincere anche Pau Cubarsì, 2007 del Barcellona. Più indietro lo juventino Kenan Yildiz.
I 20 candidati da algoritmo
Mamadou Sarr, Strasburgo
Archie Gray, Tottenham
Lucas Bergvall, Tottenham
Eliesse Ben Seghir, Monaco
Victor Froholdt, Porto
Nico O’Reilly, Manchester City
Senny Mayulu, PSG
Leny Yoro, Manchester United
Estevao, Chelsea
Geovanuy Quenda, Sporting CP
Ethan Nwaneri, Arsenal,
Franco Mastantuono, Real Madrid
Jorrel Hato, Chelsea
Warren Zaire-Emery, PSG
Arda Guler, Real Madrid
Myles Lewis-Skelly, Arsenal
Desiré Doue, PSG
Pau Cubarsì, Barcellona
Kenan Yildiz, Juventus
Dean Huijsen, Real Madrid
Le 5 Wild Card
Francesco Pio Esposito, Inter
Giovanni Leoni, Liverpool
Rodrigo Mora, Porto
Aleksandar Stankovic, Club Brugge
Jobe Bellingham, Borussia Dortmund