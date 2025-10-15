Juventus, McKennie rivela: "Tudor mi ha ordinato di mettermi a dieta. Basta snack"

Più che consigli tattici, un’indicazione fisica molto chiara: “Mettiti a dieta”. È questo, in sostanza, che Igor Tudor ha detto a Weston McKennie prima della stagione in corso. A rivelarlo, intervistato da TNT Sports, ci ha pensato lo stesso centrocampista bianconero, dopo che i commentatori in studio avevano evidenziato la sua ottima forma fisica.

“Finalmente la genetica sta funzionando - ha scherzato McKennie -. Ho avuto un lungo precampionato. Il mio allenatore alla Juventus, Tudor, mi ha messo addosso molta pressione. Mi ha detto: ‘Attento, stai invecchiando, il tuo corpo non sarà più in grado di recuperare dalle partite come è abituato a fare, e devi perdere un po’ di peso. È l’unico modo in cui potrai essere coinvolto in questa squadra’. Così mi sono dovuto mettere al lavoro”.

McKennie, che in passato ha spesso parlato delle sue abitudini alimentari non esattamente sanissime, ha spiegato: “Mi sono messo sotto, ho fatto una dieta. Basta snack. Al massimo, degli spuntini salutari, e di sicuro più allenamento. È quello che ho fatto quest’estate: un sacco di corsa. Ma è stata la prima estate in cui non avevo problemi a togliermi la maglietta di dosso in piscina”. Finora, il maghetto ha giocato sette partite in stagione, con un totale di 353 minuti in campo tra Serie A e Champions League.